Almanya ve Suudi Arabistan'dan ateşkes çağrısı

Almanya Başbakanı Scholz, ramazan ayının başlaması vesilesiyle X sosyal medya platformundan Almanca, Türkçe ve Arapça dillerinde video mesaj yayımladı.

İsrail ve Filistinlilerin büyük çoğunluğunun barış istediğinden emin olduğunu belirten Scholz, "Bu yönde atılacak adımlardan biri, tercihen ramazan ayında daha uzun süreli bir ateşkes olacaktır. Böyle bir ateşkes Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaşmasını sağlayacaktır. ABD Başkanı (Joe Biden), ben ve diğer pek çok kişi bunun için tüm gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKLERİN DE RAMAZAN AYINI TEBRİK ETTİ

Tüm Müslümanların ramazan ayını tebrik eden Scholz, şunları kaydetti:

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"Müslümanlar için içe dönmek ve tefekkür etmek için özel bir zaman olan ramazan başlıyor. Her akşam aileler oruçlarını açmak için bir araya geliyor, birçoğu da evlerini misafirlere açıyor, arkadaşlarını ve tanıdıklarını davet ediyor. Bunun barış içinde bir arada yaşama ve dayanışma için güzel bir jest olduğunu düşünüyorum ve bu iftarlardan birisine katılma fırsatım olduğunda bunun her zaman özel olduğunu hissetmişimdir."