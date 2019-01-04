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Almanya son yıllardaki en büyük hack skandalının şokunu yaşıyor. Ülkedeki partilerin, politikacıların, gazetecilerin ve ünlü isimlerin kişisel bilgilerinin hacklendiği belirtiliyor.
Yüksek derecede kişisellik içerdiği ifade edilen bilgiler internete sızdırıldı. Yüzlerce kişinin kişisel bilgilerini kimin çaldığı ise bilinmiyor.
Bild'in haberine göre kesin olan tek şey ise, siber saldırının Ekim 2018'e kadar sürdüğü. Saldırıların ne zaman başladığı ise henüz belirsiz. Gazete ayrıca, hükümet ağının saldırıdan etkilenmediğini belirtiyor.
Siber saldırıdan, Alman parlamentosunda bulunan CDU/CSU, SPD, Yeşiller, Hür Demokratlar ve Sol Partili vekillerin etkilendiği belirtilirken, aşırı sağcı AfD ile ilgili ise henüz bir sızıntı gerçekleşmiş değil. Saldırıdan 405 milletvekilinin etkilendiği ifade ediliyor.
Sızdırılan belgeler içerisinde siyasi olarak gündem yaratacak bir belgeye henüz rastlanmış değil. Bu durum Almanya'da saldırının motivasyonu konusunda oluşan soru işaretlerini arttırmış durumda.
RBB'nin haberine göre ise, sızdırılan belgeler içerisinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de kişisel bilgileri yer alıyor. Saldırının kurbanları arasında TV sunucuları arasında Jan Böhmermann ve Christian Ehring ile rap sanatçısı Materia ve müzik grubu KIZ da bulunuyor.
Belgeler içerisinde kişisel cep telefonu numaraları, adresler ve diğer 'hassas' içeriğin bulunduğu belirtiliyor.
Bazı kişilerin kimlik bilgilerinin, konuşmalarının, mektuplarının ve ses kayıtlarının yayınlandığı, bazı kişilerin ise kredi kartı bilgileri ve özel aile konuşmalarının internet ortamına sızdırıldığı ifade ediliyor.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Adalet Bakanı Katarina Barley, "Bu ciddi bir saldırı. Saldırganlar demokrasiye olan güvenimize ve kurumlarımıza zarar vermek istiyor. Saldırganlar hızlı bir şekilde bulunmalı ve olası siyasi motivasyonları ortaya çıkarılmalı. Suçlular ve destekçileri, ülkemizin gündemini belirleyemez" ifadelerini kullandı.
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