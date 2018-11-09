Almanya’nın Bavyera bölgesinde ciddi bir sağlık krizi yaşanıyor. Donauwörth bölgesinin büyük hastanelerinden birinde çalışan Selim C. isimli kişinin, “Ben hastalara Hepatit C bulaştırdım” demesi üzerine soruşturma açıldı. Bu açıklamanın ardından Donau-Ries Clinic’ten kovulan Selim C.’nin kaç kişiye hastalığı bulaştırdığı henüz bilinmiyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; Bild gazetesi, soruşturmanın derinleştirildiğini ve bu kişinin hastalara nasıl Hepatit C bulaştırdığının incelendiğini yazdı. Genelde kan yoluyla bulaşan Hepatit C, iğne üzerinden de bulaşabiliyor.

"KONTOLLERİNİZİ YAPTIRIN"

Yetkililer Selim C’nin neden böyle bir şey yaptığını henüz bilmediklerini açıklarken, adamın çalıştığı dönemde hastanede tedavi olan en az 13 bin kişinin kontrol edilmesi gerektiğini ve bu kişilerde Hepatit C olabileceği duyurdu. Hastalardan en az 21’inde gerçekten de Hepatit C görüldüğü açıklanırken, hastane yönetimi 13 bin kişiye mektup göndererek, “Kontrollerinizi yaptırmalısınız” çağrısında bulundu.

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