Gökhan Gültekin memleketi Ağrı'da anıldı 0:00 / 0:00

AA

Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 9 kişiden biri olan Gökhan Gültekin, Ağrı'daki mezarı başında anıldı. Eleşkirt Kaymakamlığının düzenlediği anma programı kapsamında, Kaymakamı Mustafa Duruk, Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Tahir Belediye Başkanı Mahmut Kamiloğlu ve vatandaşlar Gökhan Gültekin'in kabrini ziyaret ederek dua etti, mezarına karanfil bıraktı.

Amcaoğlu Bahattin Gültekin, AA muhabirine, yaşanan ırkçı saldırı nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Geçen yıl bugün amcamın oğlu Gökhan'ı ırkçı saldırı sonucu öldürdüler. Ciğerimiz yandı, inşallah bir daha bu tür olaylar yaşanmaz. Acı olayın yıl dönümünde devlet büyüklerimiz buraya gelip acımıza ortak oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim." dedi.

IRKÇI TERÖR SALDIRISINDA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarında bulunan Hanau’da 19 Şubat 2020’de ırkçı Tobias Rathjen tarafından iki nargile kafeye ve bir büfeye ırkçı saldırı düzenlenmişti.

Gökhan Gültekin

Saldırıda Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtoviç, Ferhat Ünvar, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Said Nesar Hashemi ve Fatih Saraçoğlu hayatını kaybetmişti.

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'deki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler, Frankfurt'ta anıldı. Yaşamını yitiren 4'ü Türk 9 kişinin grafiti resimlerinin yer aldığı Friedens Köprüsü'ndeki sessiz anma törenine, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ile ırkçı terör eyleminde yaşamını yitiren Gökhan Gültekin ile Sedat Gürbüz'ün yakınları katıldı.

Rathjen, saldırının ardından evine dönerek annesi Gabriele Rathjen'i öldürdükten sonra intihar etmişti.