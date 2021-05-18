"AĞLAMAK ÜZEREYDİM"

Almeda Abazi, bir kullanıcının, "İki yaş sendromu için ne öneriyorsunuz?" sorusunu, "Asıl siz ne öneriyorsunuz? Bugün bir ara ağlamak üzereydim. Hem hamilelik, hem de Efehan'ın iki yaş sendromu..." şeklinde cevapladı.