Aloe Vera'nın büyük erdemleri Mısırlılar, İspanyollar, Persler, Yunanlılar, İtalyanlar, Afrikalılar, Japonlar ve Hintliler de dahil olmak üzere birçok medeniyet tarafından kabul edilmiştir. Sıcak ve kuru iklimlerde en iyi şekilde yetişir. Hindistan, Afrika ve diğer kurak bölgelerde yoğun olarak bulunur.

ALOE VERA NEDİR?

Aloe Vera, hayvanların ve böceklerin bitkiden beslenmesini önlemek için bir savunma görevi gören dikenli ve acı yaprakları olan bir ya da iki metre boyunda olan bir bitkidir. Bu bitkinin yaprakları kalın, etli ve rengi yeşilden gri-yeşile kadar değişir. Yaprakların kenarları testere dişi gibidir ve çiçekler yaz aylarında çiçek açar. Bu bitki, hem iç hem de dış mekanlarda kolaylıkla yetiştirilebilir.

Tıbbi olarak "aloe" olarak bilinen Aloe Vera, çölün zambağı, yanık bitkisi ve filin safranı olarak da tanımlanır. Kökeninin Sudan'da olduğuna inanılan bitki, 6.000 yıldan fazla bir süredir kullanılmaktadır.

ALOE VERA'NIN FAYDALARI

Aloe Vera'nın sağlık yararları arasında bağışıklık sistemini güçlendirmek, yaşlanma sürecini geciktirmek, dermatiti tedavi etmek, menstüral problemleri hafifletmek, artrit ağrısını azaltmak ve yaraları iyileştirmek sayılabilir. Ayrıca bulantıları giderir, ülserleri ortadan kaldırır, kan şekeri ve kolesterol seviyelerini düşürür, oksidatif stresi azaltır, kanserli büyümeyi engeller, radyoterapi tedavilerinin yan etkilerini iyileştirir, saç büyümesini destekler ve asit reflü semptomlarını yatıştırır. Mükemmel anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğu için ağrıyı hafifletmek için kullanılmıştır.

Aloe'nin ortak sağlık yararlarından bazıları aşağıda anlatılmıştır.

Sindirimi artırır

Aloe Vera'nın adaptojenik özellikleri sindirim için faydalıdır. Daha iyi besin emilimi sağlar ve ayrıca pürüzsüz atılım yoluyla zararlı elementleri ortadan kaldırır. İrritabl bağırsak sendromunu (IBS) tedavi eder ve kabızlığı, kazıkları ve diğer gastrointestinal rahatsızlıkların zararından korur. Aloe Vera, sindirim bozukluğu ve ülseri tedavi etme yeteneğine sahip polisakkaritler olarak adlandırılan bileşiklere sahiptir. Ülserler, bu bitki özütü ile etkili bir şekilde iyileştirilen sindirim problemlerinin en önemlilerinden biridir. Birçok çalışma Crohn hastalığı, peptik ülserler ve diğer sindirim sistemi bozuklukları gibi sorunları tedavi ettiğini kanıtlamıştır.

Bağışıklığı artırır

Aloe Vera suyu ile yapılan içecekler, sindirim sistemini ve dolaşım sistemini etkili bir şekilde temizleyen doğal detoksifikasyon özelliklerine sahiptir. Besinlerin emilim düzeyi hızlandıkça, daha iyi kan dolaşımına yol açar ve bu da sağlığınız için fayda sağlar. Zararlı bakterileri etkisiz hale getirme yeteneğine sahiptir ve gençleştirici özellikleri sayesinde gün boyu taze ve aktif olmanıza katkıda bulunur.

Cilt bakımı

Aloe, antik çağlardan beri cilt rahatsızlıkları için kullanılmıştır. Aloe yaprağından alınan saf iç jel, cilt yaraları için en iyi doğal çözümdür ve aynı zamanda cildin yaşlanmadan kaynaklanan semptomlarını azaltmaya yardımcı olur. Birçok cilt bakımı ve kişisel bakım ürünleri, banyo malzemeleri ve kozmetikler aloe özleri içerir. Aslında, eğer bitki evinizde ya da bahçenizde bulunuyorsa, sadece yaprağın küçük bir kısmını yırtın, jeli alın ve yüzünüze ham formda uygulayın. Bu terapinin piyasadaki birçok pahalı cilt kreminden çok daha iyi ve daha etkili olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Ayrıca böcek sokmaları, döküntüleri, akne ve sedef hastalığını tedavi etmede yardımcı olur.

Saç bakımı

Aloe Vera'nın doğal olarak saç büyümesini teşvik etmek için mükemmel bir seçenek olduğu kanıtlanmıştır. İçeriğinde bulunan bazı bileşikler sağlıklı saçları korumak için gereklidir. Saç dökülmesini önlemede yararlı olan bir enzime sahip olduğu için jelini tüm saç derisine ve saçlara uygulayabilirsiniz. Aloe Vera şampuanı kan dolaşımını artırır ve sizi stres ve zihinsel gerginlikten uzak tutar. Androjenik alopesi veya erkek tipi kellik tedavisinde etkili olan anti-enflamatuar özelliklere de sahiptir. Eğer düzenli olarak şampuan ve saç kremi olarak kullanırsanız, erken saç dökülmesini önlersiniz.

Artrit ağrısını azaltır

Aloe, artritden kaynaklanan ağrı ve şişlik üzerinde anında etki gösteren şaşırtıcı anti-inflamatuar özellikleriyle dikkat çeker. Suyu da artrit ile yakından ilişkili olan şişlik ve iltihapların azaltılmasında son derece etkilidir. Aslında, topikal uygulama, aloe suyu içen ya da Aloe Vera hapları ya da kapsülleri, artrit ağrısını iyileştirmede olumlu sonuçlar verir.

Kanserin büyümesini engeller

Aloe Vera, antitümör potansiyeline sahip büyük hacimlerde nitrik oksit üreten bazı etkili makrofajlar içerir. Naturopatide sayısız kanser önleme yöntemi vardır ve Aloe Vera bazlılar en başarılı olanlardan biri olarak kanıtlanmıştır. Birçok çalışma, bu antitümör ve immüno-modülatör özelliklerin Aloe Vera'daki polisakkaritlerin varlığına bağlı olduğunu göstermiştir. Ancak, bazı uzmanlar, tek başına kullanıldığında, ileri vakalarda çok etkili olmayabileceğini, bu nedenle de spirulina, kedinin pençesi ve intravenöz C vitamini gibi tedavilerin de dahil edilmesi gerektiğini önemle vurgulamaktadırlar. Aloe Vera, doktora danıştıktan sonra her türlü kanser tedavisine başlamak her zaman tavsiye edilir.

Radyoterapinin yan etkilerini iyileştirir

Kanser tedavisi sırasında, çoğu durumda radyoterapi kaçınılmazdır. Kanser hastaları genellikle radyoterapiden dolayı rahatsız edici yan etkiler yaşarlar. Radyasyon bölgesine Aloe Vera jelin topikal uygulaması, hastanın hemen yatıştırıcı etkisini hissetmesini sağlar ve aynı zamanda iyileşmesini hızlandırır. Böyle durumlarda aloe suyu içerseniz, radyasyon yanıklarını iyileştirmede size yardımcı olacaktır.

