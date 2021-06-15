Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Alp Navruz kimdir, kaç yaşında? Alp Navruz dizileri

Yakışıklı oyuncu Alp Navruz, Ada Masalı dizisi ile hayranlarının karşısına çıktı. Son olarak Zümrüdüanka dizisinde rol alan Alp Navruz'un dizileri merak ediliyor. Alp Navruz kimdir, kaç yaşındadır? İşte Alp Navruz hakkında merak edilenler...

Alp Navruz kimdir, kaç yaşında? Alp Navruz dizileri

Alp Navruz 1992 yılında İstanbul’da doğdu. Navruz, 1.85 metre boyunda ve Kova burcu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir’de (TV dizisi) rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Ardından halen devam etmekte olan Elimi Bırakma dizisiyle ekrana gelmeye başladı. Alina Boz ile başrolü paylaştığı dizide Cenk Çelen rolü ile çok sevildi.

ALP NAVRUZ'UN DİZİLERİ

YılBaşlıkRolüNotlarKanal
2016Aşk Laftan AnlamazCenkYardımcı OyuncuShow TV
2016Arkadaşlar İyidirBerkeYardımcı OyuncuShow TV
2017-2018Fazilet Hanım ve KızlarıSinan EgemenBaşrol OyuncuStar TV
2018-2019Elimi BırakmaCenk ÇelenBaşrol OyuncuTRT 1
2020-2021ZümrüdüankaSerhat DemirkanBaşrol OyuncuFOX
2021Menajerimi AraKendisiKonuk OyuncuStar TV
2021-Ada MasalıPoyrazBaşrol OyuncuStar TV

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Özlem Türeci kimdir, kaç yaşında? Özlem Türeci nereli?
BİYOGRAFİÖzlem Türeci kimdir?
Uğur Şahin kimdir, kaç yaşında? Uğur Şahin nereli?
BİYOGRAFİUğur Şahin kimdir?
Survivor İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında?
BİYOGRAFİİsmail Balaban kimdir?
Survivor Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında? Yiğit Poyraz'ın boyu kaç, mesleği ne?
BİYOGRAFİSurvivor Poyraz kimdir?
Survivor Dora kimdir, kaç yaşında? Uğurtan Dora'nın mesleği ne?
BİYOGRAFİSurvivor Dora kimdir?
Survivor Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Yüksel'in boyu kaç, mesleği ne?
BİYOGRAFİAyşe Yüksel kimdir?
Serdar Dursun kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun hakkında
BİYOGRAFİSerdar Dursun kimdir, kaç yaşında?
Kenan İmirzalıoğlu kimdir? Kenan İmirzalıoğlu kaç yaşında, nereli, boyu kaç? İşte dizileri ve filmleri
BİYOGRAFİKenan İmirzalıoğlu kimdir?
Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, mesleği ne?
BİYOGRAFİAleyna Kalaycıoğlu kimdir?
Öykü Serter kimdir, kaç yaşında, nereli? Şef Akademi sunucusu Öykü Serter'in biyografisi
BİYOGRAFİÖykü Serter kimdir, kaç yaşında, nereli?