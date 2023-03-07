Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alparslan: Büyük Selçuklu final mi yapıyor? Alparslan: Büyük Selçuklu bitiyor iddiası!

TRT1'in tarihi dizilerinden biri olan Alparslan: Büyük Selçuklu'nun final yapacağı iddiaları sosyal medyada gündem olmuş durumda. Pazartesi günleri izleyicilerinin karşısına çıkan dizinin akıbetine ilişkin ayrıntıları bir araya getirdik. İşte, detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Alparslan: Büyük Selçuklu final mi yapıyor? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi bitiyor mu?

    TRT 1'in bu yıl 2. sezonuyla izleyicilerinin karşısına çıkan dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, final iddiaları ile gündeme geldi. Söz konusu dizinin geleceğine dair bilgileri derledik! İşte, ayrıntılar...
  • Alparslan: Büyük Selçuklu final mi yapıyor? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi bitiyor mu?

    ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU FİNAL Mİ YAPIYOR?

    Gazeteci Birsen Altuntaş, iki hafta sonra ekranlara geri dönen tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu'nun bu sezon sonunda final yapmasının planlandığını duyurdu.

    Sevilen dizinin 60. bölümde ekranlara veda etmesi bekleniyor.
  • Alparslan: Büyük Selçuklu final mi yapıyor? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi bitiyor mu?

    ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Alparslan her şeyini kaybetmiş yanındaki az sayıdaki maiyetiyle ıssız bir bölgeye çekilmiştir. Kendisini ve yanındakileri hem Süleyman hem Leon’a karşı koruyabilmek için gizli bir bölgeye saklanan Alparslan kaybettiği yerleri alabilmek için neler yapacak? 
  • Alparslan: Büyük Selçuklu final mi yapıyor? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi bitiyor mu?

    Düşmanlarını ummadıkları anda mı vuracak, yoksa bir çığ gibi büyüdüğünü dosta düşmana gösterecek mi? Tuğrul’un kendisini veliaht ilan ettiğini öğrenebilecek mi, yoksa bu karar Tuğrul’un ölümüyle beraber saklı mı kalacak? Tuğrul’un hastalığı sebebiyle yatağa düşmesiyle Süleyman naib olarak tahta oturmuştu. Tuğrul son nefesinde hata ettiğini Süleyman’a söyler, Süleyman Tuğrul’un hata etmediğini, kendisinin de başarılı olacağını ikrar eder. Ancak Tuğrul’un ölümü Alparslan ve Kutalmış ile amansız bir mücadeleye girmesine sebep olacak. 
  • Alparslan: Büyük Selçuklu final mi yapıyor? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi bitiyor mu?

    Amidülmülk’ün içten, Leon ile Grigor’un dıştan desteği kendisini tahta tutmaya yetecek mi? Sırra kadem basan Alparslan’ı bulup önündeki en büyük engeli kaldırabilecek mi? Süleyman hem iç mücadeleyi kazanıp tahta kalmaya çalışacak hem de dış tehditleri önlemeye çalışacak. Kutalmış, Tuğrul’un hayatta olduğu müddetçe saraya yürümeyeceğine dair yemin etmişti, bu sebepten beklemedeydi. Tuğrul’un ölümüyle beraber tahta yürümesi için önünde hiçbir engel kalmadı. Kutalmış tahtı ele geçirebilecek mi, bunun için neler yapacak? Vaspurakan’ı yeniden ele geçiren Leon’un yeni hedefinde neresi var? Grigor ile tahta oturmasını istedikleri Süleyman’ı, Tuğrul’un ölümüyle daimi sultan yapmak için neler yapacaklar? Süleyman gibi Alparslan’ı Leon da aramaktadır. Onu bulmak için bütün orduyu seferber eden Leon amacına ulaşabilecek mi? Alparslan ve Kutalmış gibi rakiplere karşı çetin bir kavga onları bekliyor.

     

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.