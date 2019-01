Alper Erözer, yeni şarkısını ilk kez hayranları için 19 Ocak'da “Canavar Arabalar” gösterisinde, TJK Hipodrum Ankara’da seslendirecek. Devamında “Canavar Arabalar” kapsamında 20 Ocak'da İstanbul Ülker Sports Arena’da 27 Ocak'da İzmir Halkapınar Spor Salonu’nda sahne alacak. Genç sarkıcı, hayranları için sahnede bazı sürprizlere yer vermeye hazırlanıyor.

ALPER ERÖZER KİMDİR?

Müzik piyasasına girmeden önce birçok televizyon reklamında oynayan Alper Erözer, bir dönem Fox TV'de "Komşular" isimli dizide rol almıştır.

Sözlerini kendisinin yazdığı ‘’I Think You Love Me Now’’ isimli teklisi ile ilgi gören, ünlü aranjör ve besteci Suat Aydoğan’ın keşfettiği 13 yaşındaki Alper Erözer, şimdi ‘’Hey World World’’ albümü ile müzik piyasalarına adım attı.

Suat Aydoğan’ın imzası ile 6 İngilizce, 2 Türkçe ve 1 Türkçe Club Mix olmak üzere toplam 9 şarkılık ilk albümü olan 'Hey World World'ü seslendiren Alper Erözer, albümde bulunan İngilizce şarkılarının sözlerini ise babası Cenk Erözer ile birlikte yazdı.

Albümündeki ilk çıkış şarkısı olan 'Enerji'nin video klibinin çekimini gerçekleştiren Alper Erözer, merakla beklenen ‘’Hey World World’’ albümü ile 26 Ocak 2018 tarihinde tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ