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        Haberler Gündem Alper Gezeravcı'dan Türk bayraklı paylaşım - Güncel haberler

        Alper Gezeravcı'dan Türk bayraklı paylaşım

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) Türk bayrağı önünde poz verdiği fotoğrafını paylaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 01:50 Güncelleme: 27.01.2024 - 01:50
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        Alper Gezeravcı'dan Türk bayraklı paylaşım
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        Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deneyler yapmaya devam eden Alper Gezeravcı, Türk bayrağı önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşırken, "Ay-Yıldızlı bayrağımızla birlikte bir klasik haline gelen TEKNOFEST pozu da bana eşlik ediyor" dedi.

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye´nin ilk astronotu olarak, Mersin Silifke´nin bir köyünden başlayıp gökyüzüne uzanan bu heyecan verici yolculuğun bir parçası olmak, benim için büyük bir gurur ve onur kaynağı. Ülkemi uluslararası alanda saygın bir bilim ve teknoloji gücü yapmak için gururla ilerlerken Ay-Yıldızlı bayrağımızla birlikte bir klasik haline gelen Teknofest pozu da bana eşlik ediyor. İsterim ki bu ülkenin her bir evladı bu öyküden ilham alsın, geleceğe umut olsun" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Alper Gezeravcı
        #astronot
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