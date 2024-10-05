Alper Gezeravcı, TEKNOFEST Adana'da F-16 ile havada yakıt ikmali yaptı
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) F-16 ile havada yakıt ikmali gerçekleştirdi
Adana'da TEKNOFEST heyecanı dördüncü gününde de devam ederken festival alanında adeta izdiham yaşanıyor. Festivalde, polis özel hareket ekipleri üzüm salkımı gösterisi hayran bırakırken Alper Gezeravcı da F-16 ile havada yakıt ikmali yaptı.
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Türkiyenin ilk astronotu Alper Gezeravcı, festival alanında düzenlenen etkinlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerle sohbet eden Gezeravcı, soruları yanıtladı.