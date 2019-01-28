Alper Kul Anadolu turnesine çıkıyor

Alper Kul, eşi Aylin Kontente'nin ilk hamilelik döneminde baba olma sürecini öğrenmeye çalışan bir babanın yaşadıklarını 'Hamileyim' adıyla tek kişilik oyun haline getirmişti. Kul, eşinin hamilelik ve loğusa döneminde, doğum sırasında, çocuğunu ilk kez kucağına aldığı anda, çocuğunun uyamamasıyla uykusuz geçen gecelerde bir adamın yaşadıklarını 'Hamileyim'de hikâyeleştirerek seyirciyle paylaşmıştı.

Alper Kul, büyük ilgi gören 'Hamileyim'i sahnelemeye devam ederken ve eşinin ikinci kez hamile kalmasıyla bir yandan ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşarken diğer yandan 'Hamileyim'i revize etti. Tek kişilik yeni oyunun adı 'Alper Yine Hamileyim' oldu.

Baba olmaya hazırlanan bir adamın hikayesine, ikinci kez baba olan bir adamın hikayesini de 'Alper Yine Hamileyim'e ekleyen Alper Kul, tek kişilik gösterisiyle Anadolu turnesine çıkıyor. Alper Kul'un BKM organizasyonuyla gerçekleştireceği Anadolu turnesi, 14 Şubat'ta Malatya'da başlayıp 22 Şubat'ta Marmaris'te sona erecek. Eğlendirici ve öğretici bir hikayeye sahip olan 'Alper Yine Hamileyim' ile Alper Kul, yeni deneyimleriyle seyirciye kahkaha attıracak.

'Alper Yine Hamileyim' Turne Takvimi

Malatya: 14 Şubat

Diyarbakır: 15 Şubat

Batman: 16 Şubat

Van: 17 Şubat

Marmaris: 22 Şubat