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        Haberler Magazin Alperen Şengün'den, sevgilisi Hannah Cherry'e sürpriz

        Alperen Şengün'den, sevgilisi Hannah Cherry'e sürpriz

        NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, sevgilisi Hannah Cherry'in doğum günü için sürpriz bir davet düzenledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 14:01 Güncelleme: 10.03.2025 - 14:01
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        Doğum günü sürprizi
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        Alperen Şengün, ABD'li model sevgilisi Hannah Cherry'in doğum gününü kutladı.

        Milli basketbolcu, sevgilisinin arkadaşlarının da yer aldığı bir sürpriz parti düzenledi.

        Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşayan çift, doğum günü partisinden fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Alperen Şengün; "Hayatımın aşkı doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Daha nice yıllar birlikte olalım bebeğim" dedi.

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        #Alperen Şengün
        #Hannah Cherry
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