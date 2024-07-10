Alperen Şengün ile Hannah Cherry, tatilden sonra soluğu alışverişte aldı
Milli basketbolcu Alperen Şengün, model sevgilisi Hannah Cherry ile Bodrum tatilinden sonra Nişantaşı'nda alışverişe çıktı
Giriş: 10.07.2024 - 13:39 Güncelleme: 10.07.2024 - 13:41
1
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, model sevgilisi ABD'li Hannah Cherry ile Bodrum tatilinden sonra alışveriş için soluğu Nişantaşı'nda aldı.
2
Alperen Şengün, sevgilisi Hannah Cherry, alışveriş yaptığı çantalarını vale yardımıyla spor markalı lüks aracına taşıdı.
3
Alperen Şengün, çekingen tavırlarıyla dikkat çekti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ