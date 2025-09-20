Habertürk
        Alperen Şengün: Sözler tutuldu

        Alperen Şengün: Sözler tutuldu

        Alperen Şengün, Yunanistan maçında 28 sayı atan Ercan Osmani'ye verdiği saat sözünü tuttu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 22:48 Güncelleme: 20.09.2025 - 22:48
        A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan’ı 94 - 68 yenerek 24 yıl aradan sonra finale yükselmişti. Geçtiğimiz hafta finalde Almanya karşısında gösterdiği performansla dünya ikincisi olmuştu.

        Yunanistan maçında da etkileyici bir oyun sergileyen A Milli Takım'ın en dikkat çeken ismi Ercan Osmani olmuştu. 28 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle oynayan Osmani, maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.

        Turnuvada gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Alperen Şengün ise maç sonrası Ercan Osmani'yi övmüş; "Maçtan önce ona '20 sayının üzerinde atarsan sana saat alacağım' demiştim. Attı, sözümü tutacağım" ifadelerini kullanmıştı.

        Alperen Şengün verdiği sözü tuttu ve Ercan Osmani’ye hediyesini verdi. Şengün, sosyal medya hesabından bu anı; "Sözler tutuldu" notuyla paylaştı.

        Fotoğraflar: Instgram, DepoPhoto

        #Alperen Şengün
        #Ercan Osmani
