Alperen Şengün: Sözler tutuldu

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan’ı 94 - 68 yenerek 24 yıl aradan sonra finale yükselmişti. Geçtiğimiz hafta finalde Almanya karşısında gösterdiği performansla dünya ikincisi olmuştu.

Yunanistan maçında da etkileyici bir oyun sergileyen A Milli Takım'ın en dikkat çeken ismi Ercan Osmani olmuştu. 28 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle oynayan Osmani, maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.

Turnuvada gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Alperen Şengün ise maç sonrası Ercan Osmani'yi övmüş; "Maçtan önce ona '20 sayının üzerinde atarsan sana saat alacağım' demiştim. Attı, sözümü tutacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Alperen Şengün verdiği sözü tuttu ve Ercan Osmani’ye hediyesini verdi. Şengün, sosyal medya hesabından bu anı; "Sözler tutuldu" notuyla paylaştı.

Fotoğraflar: Instgram, DepoPhoto