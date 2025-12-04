Habertürk
        Altan Erkekli ve Serpil Tamur, onurlandırılacak

        Altan Erkekli ve Serpil Tamur, onurlandırılacak

        Esenler Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Esenler Film Festivali, Türk sinemasının değerli isimlerini onurlandırmaya devam ediyor. Festivalin 'Ulusal Onur Ödülleri' bu yıl sinema ve tiyatro dünyasına damgasını vuran iki usta oyuncu Altan Erkekli ve Serpil Tamur'a verilecek

        Giriş: 04.12.2025 - 08:47 Güncelleme: 04.12.2025 - 08:47
        Esenler Film Festivali, altıncı yılında da Türk sinemasının değerlerini yaşatmaya, kariyerleri boyunca hem sahnede hem de beyazperdede izleyicinin gönlünde yer edinmiş ustalara saygı duruşunda bulunmaya ve genç sinemacılara ilham vermeye devam ediyor.

        Serpil Tamur
        Serpil Tamur

        19 - 23 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde bu yıl ulusal onur ödülleri; güçlü oyunculuğu, sahne disiplinini yeni nesillere aktaran duruşu ve 'Vizontele' filmindeki 'Reis Bey' gibi hem dramada hem komedide canlandırdığı pek çok unutulmaz karakter ile hafızalara kazınan ve ülkemizin önemli seslendirme sanatçılarından biri olan usta oyuncu Altan Erkekli ile 'Kurtlar Vadisi', 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi reyting rekortmeni dizilerde, sinemada ve tiyatroda canlandırdığı etkileyici rollerle derin karakterlere imza atan, sanat hayatındaki başarılarıyla kuşaklar boyu izleyiciye ilham veren usta isim Serpil Tamur’a verilecek.

        Altan Erkekli

        Her iki sanatçının da Türk sinemasının gelişimine yaptıkları katkıları hatırlatmak ve kendilerine teşekkür etmek amacıyla verilecek olan ödüller, 19 Aralık’ta Esenler’de gerçekleşecek açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle düzenlenen 6. Esenler Film Festivali; güçlü film seçkisi, özel gösterimleri, yönetmen ve oyuncu buluşmaları, söyleşiler ve atölyelerle bu yıl da sinemaseverlere zengin bir program sunmaya hazırlanıyor.

