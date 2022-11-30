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Altay Basın Sözcüsü Ahmet Avni Atayol'dan olaylı derbi açıklaması

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Ahmet Avni Atayol, "Kentimizin, ülkemizin hak etmediği bu şiddet kültürünü, ancak hep birlikte ve topyekun mücadele ederek kalkabiliriz." dedi.

Altay Basın Sözcüsü Ahmet Avni Atayol'dan olaylı derbi açıklaması

Atayol, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Kasım Pazar akşamı Göztepe ile oynadıkları derbi müsabakada kendi tribünlerinden rakip tribüne atılan bir fişekle Göztepe taraftarı Mehmet Çakır’ın, sonrasında sahaya giren bir taraftarın sopalı saldırısıyla kalecileri Ozan Evrim Özenç’in yaralandığını hatırlattı.

Bir insanın burnunun kanamasına bile yol açacak her türlü eylemi lanetlediklerini bildiren Atayol, şunları kaydetti:

"Derin üzüntü duyduğumuz olaylara dair en doğru tavrın itidali korumak ve paydaşlarımızla iş birliği içerisinde hareket etmek olduğunu, olayların tazeliği içerisinde maksadını aşan paylaşımlar yapılabileceğini ancak kısa süre içerisinde aklıselimin hakim olacağını düşündük. Geçen sürede ne yazık ki kulübümüzün ve camiamızın tümünü hedef alan art niyetli ve provokasyon amaçlı paylaşımların azalmak yerine arttığını, sistematik ve çirkin bir karalama, iftira kampanyasına dönüştüğünü üzülerek gözlemledik. İnfiali arttırmaya yönelik dezenformasyonlar, kulübümüz bileşenlerine ve tüm Altaylılara yönelik şiddet tehditleri, kulübümüzü ve camiamızı toplu olarak töhmet altında bırakarak zarar vermeye yönelik paylaşımlar giderek artmaktadır."

Atayol, henüz şüpheli sıfatıyla gözaltında olan kişilerin isim ve adres bilgilerinin teşhir edildiğini belirterek, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu paylaşımları yapanlara ve çoğaltarak yayılmasına neden olanlara hatırlatmak isteriz ki ciddi yaptırımları olan bir suç işlemektedirler. Hukuki yaptırımların ötesinde, suçsuz tek kişinin bile kılına zarar geldiğinde taşıyamayacakları bir vicdani yükün altına girmektedirler. Konunun vicdani boyutu paylaşım sahiplerine ait olmakla birlikte bu nitelikteki tüm paylaşımlar hukuki boyutta işlem yapılmak üzere Hukuk Kurulumuzca kayıt altına alınmakta olup yarından itibaren yargı makamlarına suç duyurularında bulunulacaktır.

Kentimizin, ülkemizin hak etmediği bu şiddet kültürünü ancak hep birlikte ve topyekun mücadele ederek kalkabiliriz. Bu mücadelenin tüm bileşenleri, kendi yaptıklarını unutmadan, farklı kaygılarla başkasına saldırmadan, işe öncelikle kendi içerisinden başlamak zorundadır. Kulübümüz, bu yolda samimiyetle yer alan tüm paydaşlarla omuz omuza verecek, her türlü şiddete 'amasız ve fakatsız hayır' diyerek üstüne düşeni yapacaktır."

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