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Altay Başkanı Dündar'dan açıklama: "Canımız sıkkın"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Ayhan Dündar, olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe maçıyla ilgili olarak, "İki olay da direkt hayata kast edilen durumlar, utanç verici, canımız çok sıkkın." dedi.

Altay Başkanı Dündar'dan açıklama:
AA

Dündar, Göztepe taraftarının yaraladığı kaleci Ozan Evrim Özenç'in tedavi gördüğü hastane önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaleci Ozan'ın tomografisinin çekildiğini, bilincinin yerinde olduğunu söyledi.

Tomografi sonucuna göre durumunun netleşeceğini aktaran Dündar, şöyle konuştu:

"Kötü bir olaydı, yaşanmaması gereken bir durumdu. Maç içinde bizim taraftarlarımız tarafından atılan bir patlayıcı madde ile Göztepe taraftarının bir tanesini gördüm, çok üzüldüm. Öncelikle acil şifalar diliyorum kendisine. Utanç verici bir durum benim açımdan. Tekrarı olmaması dileğiyle, inşallah orada yaralı arkadaşlarımız öncelikle sıhhatlerine hızlı bir şekilde kavuşurlar. Canımız yandı, hiç olmaması gerekiyordu, yakışmadı. Özellikle maçın başında, iki olay da direkt hayata kast edilen durumlar, utanç verici, canımız çok sıkkın. Başka bir şey de söylemek istemiyorum."

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