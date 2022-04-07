6 parti 24 Nisan'da buluşuyor 0:00 / 0:00

AA

En son Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ın daveti üzerine 27 Mart'ta toplanan 6 muhalefet partisi genel başkanı, bu kez de Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde iftar programında bir araya gelecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları 3'ncü kez DP Genel Başkanı Uysal'ın ev sahipliğinde toplanacak.

24 Nisan'da iftarda buluşacak genel başkanlar, son toplantıda oluşturulmasına karar verdikleri komisyonların çalışmasını ele alacak.

Toplantının, DP Genel Merkezi mi yoksa başka bir yerde mi yapılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

DAHA ÖNCEKİ GÖRÜŞMELER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 13 Şubat'ta, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde çalışma yemeğinde bir araya gelen 6 muhalefet partisi genel başkanı, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmasının son şeklini ele aldı.

Liderler bu toplantıdan sonra mutabakat metninin imzalanması için 28 Şubat'ta düzenlenen törene katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 27 Mart'ta diğer partilerin genel başkanlarını partisinin genel merkezinde ağırladı.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş sürecinin yol haritası kapsamında bir çalışma grubunun oluşturulduğu toplantıda, milli iradenin sandığa tam olarak yansıması ve seçim güvenliğini sağlamak amacıyla da bir çalışma grubu oluşturulması kararlaştırıldı.