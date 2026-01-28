Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde yükselişini sürdürüyor. Devam eden jeopolitik riskler ve Fed’in para politikası kararı öncesinde doların yaklaşık dört yılın en düşük seviyesine gerilemesi altını destekliyor. Ons altın, Çarşamba gününe 5.200 doların üzerinde başladı. Gün içinde 5.224,95 dolar ile rekor seviyeyi test eden altın, yıl başından bu yana yüzde 20’den fazla değer kazandı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı!