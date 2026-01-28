Altın Fed öncesi rekor kırdı! İşte 28 Ocak 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 28 Ocak 2026 Çarşamba günü rekor kırdı. Jeopolitik risklerin devam etmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararı öncesinde doların yaklaşık dört yılın en düşük seviyesine gerilemesi altını destekleyen unsurlar oldu. Ons altın, ilk kez 5.200 doların üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Altının ons fiyatına paralel değer kazanan gram altın ise serbest piyasada 7 bin 335 lira seviyesinde seyrederken, Kapalıçarşı ve Kuyumcukent'te 7 bin 600 lirayı aştı. İşte, 28 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı!
Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde yükselişini sürdürüyor. Devam eden jeopolitik riskler ve Fed’in para politikası kararı öncesinde doların yaklaşık dört yılın en düşük seviyesine gerilemesi altını destekliyor. Ons altın, Çarşamba gününe 5.200 doların üzerinde başladı. Gün içinde 5.224,95 dolar ile rekor seviyeyi test eden altın, yıl başından bu yana yüzde 20’den fazla değer kazandı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.334,7620
Satış: 7.335,6550
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.168,32
Satış: 5.170,21
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.735,6200
Satış: 11.993,8000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 46.942,4800
Satış: 47.828,4700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 49.024,00
Satış: 49.492,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 23.413,36
Satış: 24.003,49
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 46.973,50
Satış: 47.860,17
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.208,79
Satış: 49.418,41
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.163,58
Satış: 5.435,77
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.861,32
Satış: 7.193,82
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 122.182,00
Satış: 123.824,00