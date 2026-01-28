Habertürk
        Altın fiyatları 28 Ocak 2026 Çarşamba günü rekor kırdı. Jeopolitik risklerin devam etmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararı öncesinde doların yaklaşık dört yılın en düşük seviyesine gerilemesi altını destekleyen unsurlar oldu. Ons altın, ilk kez 5.200 doların üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Altının ons fiyatına paralel değer kazanan gram altın ise serbest piyasada 7 bin 335 lira seviyesinde seyrederken, Kapalıçarşı ve Kuyumcukent'te 7 bin 600 lirayı aştı. İşte, 28 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı!

        Giriş: 28.01.2026 - 09:45 Güncelleme: 28.01.2026 - 09:45
        Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde yükselişini sürdürüyor. Devam eden jeopolitik riskler ve Fed’in para politikası kararı öncesinde doların yaklaşık dört yılın en düşük seviyesine gerilemesi altını destekliyor. Ons altın, Çarşamba gününe 5.200 doların üzerinde başladı. Gün içinde 5.224,95 dolar ile rekor seviyeyi test eden altın, yıl başından bu yana yüzde 20’den fazla değer kazandı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı!

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.334,7620

        Satış: 7.335,6550

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.168,32

        Satış: 5.170,21

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.735,6200

        Satış: 11.993,8000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.942,4800

        Satış: 47.828,4700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 49.024,00

        Satış: 49.492,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.413,36

        Satış: 24.003,49

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.973,50

        Satış: 47.860,17

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.208,79

        Satış: 49.418,41

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.163,58

        Satış: 5.435,77

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.861,32

        Satış: 7.193,82

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 122.182,00

        Satış: 123.824,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
