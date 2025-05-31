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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 1 Haziran Pazar: Canlı altın alış-satış tablosu ile bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Hafta sonu altın fiyatları: 1 Haziran Pazar gram ve çeyrek kaç TL?

        Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 azalışla 3 bin 294 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD'de gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerin derinleşmesi, makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve Fed yetkililerinden gelen temkinli açıklamalarla varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 1 Haziran Pazar 2025 altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 07:51 Güncelleme: 31.05.2025 - 23:56
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        1

        Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump’ın Fed’in faiz indirmeyerek hata yaptığını ve bunun ABD’yi ekonomik olarak zayıflattığını söyledi. Öte yandan, ABD ekonomisine ilişkin açıklanan veriler karışık sinyaller verirken, yatırımcıların güvenli liman arayışı altın fiyatlarına destek sağladı. Peki, hafta sonu altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 1 Haziran Pazar 2025 altın fiyatlarında son durum...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.147,87

        Satış: 4.148,96

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.288,70

        Satış: 3.289,80

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.636,58

        Satış: 6.783,55

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.546,34

        Satış: 27.051,24

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 26.814,00

        Satış: 27.387,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.231,69

        Satış: 13.567,11

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.546,34

        Satış: 27.051,24

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        Alış: 27.376,79

        Satış: 28.068,10

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.250,12

        Satış: 3.232,48

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.751,95

        Satış: 4.008,62

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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