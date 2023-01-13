ALTIN FİYATLARI 13 Ocak Cuma günü ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor. Hemen belirtelim ki hafta içerisinde üst üste rekor kıran çeyrek ve gram altın fiyatları zirvedeki seyrini haftanın son iş gününde de sürdürüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları 13 Ocak canlı alış - satış tablosu...

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