Altın fiyatları 7 Ekim: Haftasonu gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları hafta sonu da merak edilen konuların başında geliyor. Son günlerde gram altın fiyatlarındaki yükseliş trendi dövizdeki dalgalanmalara bağlı olarak dalgalı seyir izliyor. 24 ayar külçe altının gramı Cuma günü haftayı yüzde 0,21 azalışla 237,00 liradan kapattı. Altın piyasasında, en düşük 237 bin, en yüksek ise 238 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, Cuma günkü kapanışta, önceki kapanışa göre yüzde 0,29 yükselişle 238 bin 200 liradan tamamladı. Peki haftanın son işlem gününde çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadardı? İşte 7 Ekim güncel altın fiyatları