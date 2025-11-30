Habertürk
        ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ RAKAMLARI! Altın yükseldi! 1 Aralık 22 ayar bilezik, tam, ata, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yükselişte! 1 Aralık 2025 bugün 22 ayar bilezik, tam, ata, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları üzerindeki gelişmeler yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası Fed'in aralık ayı toplantısında faiz indirimi yapma olasılığının artması sonucu yatırımcının altına olan talep yükselişi sürüyor. En son Ons altın 4183 dolardan işlem gördü. Gram altın fiyatı ise 5716 TL seviyesindeydi. Peki, 1 Aralık 22 ayar bilezik, tam, ata, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte altın fiyatları alış satış rakamları

        Giriş: 30.11.2025 - 07:37 Güncelleme: 01.12.2025 - 00:03
        1

        Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. ABD Merkez Bankası Fed'in aralık ayı toplantısında faiz indirimi yapma ihtimali güvenli limana olan yatırımı yükseltti. Peki 1 Aralık 22 ayar bilezik, tam, ata, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.762,77

        Satış: 5.763,55

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.238,41

        Satış: 4.240,46

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.877,00

        38.239,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.383,24

        Satış: 18.846,81

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.203,20

        Satış: 4.315,99

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.881,74

        Satış: 37.578,35

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.310,76

        Satış: 39.277,57

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.220,44

        Satış: 9.423,41

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.881,74

        37.578,35

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

