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Altın fiyatlarında son durum yatırımcı tarafından merak ediliyor. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı olduğu için piyasalar ve Kapalıçarşı kapalı olacak. Altın alım ve satım işlemleri dünkü kapanış fiyatlarıyla gerçekleşecek. Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir bu hafta da devam etti. İşte gram altın ve çeyrek başta olmak üzere altın fiyatları...