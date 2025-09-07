Hafta sonu altın fiyatlarında hareketlilik! Bugün 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
Anlık ve canlı altın fiyatları 7 Eylül Pazar günü yatırımcıları ve altın almayı düşünenlerin gündemini meşgul ediyor. FED faiz toplantısı öncesinde altın fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekiyor. ABD istihdam verileri ile ons ve TL bazında gram altın fiyatları bir kez daha rekor kırdı. Peki, "Bugün 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?" İşte 7 Eylül 2025 Pazar güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Hafta sonunun gelişiyle birlikte altın fiyatlarında yaşanan son dakika hareketlilik birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın ve çeyrek altında yaşanan anlık düşüş ve yükselişler Habertürk'ün altın fiyatları sayfasından anlık olarak takip edilebiliyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte 7 Eylül 2025 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.756,20
Satış: 4.756,89
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.584,96
Satış: 3.588,42
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.609,93
Satış: 7.777,52
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 30.439,71
Satış: 31.014,94
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 31.057,00
Satış: 31.273,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.172,29
Satış: 15.555,04
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 30.439,71
Satış: 31.014,94
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 31.613,80
Satış: 32.402,07
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.615,68
Satış: 3.620,90
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.345,98
Satış: 4.576,31
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 77.356,00
Satış: 78.063,00