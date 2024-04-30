Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! 1 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu
Altın fiyatları düşüşünü haftanın ikinci işlem gününde de sürdürüyor. Küresel piyasalar bu hafta 1 Mayıs'ta açıklanacak Fed faiz kararına odaklanmışken altın fiyatları değer kaybetmeye devam ediyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelenmesinin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti. Fed'in çarşamba günkü para politikası kararlarının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi. İşte, 1 Mayıs canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik beklentilerin altının ons fiyatını baskıladığını ifade ederek, bankanın bu yıl bir faiz indirimine gidebileceğine ilişkin fiyatlamaların öne çıktığını dile getirdi.
1 Mayıs'ta açıklanacak Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.
Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon ile ABD'de konut fiyat endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 400 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 1 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 435 liradan yaparken; 30 Nisan Salı günü saat 15:40 itibarıyla 2 bin 405 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 932 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 972 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.405,09
Satış: 2.405,52
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.321,56
Satış: 2.321,89
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.848,04
Satış: 3.932,94
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.392,17
Satış: 15.683,63
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.672,24
Satış: 7.866,04
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.392,17
Satış: 15.683,63
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.031,20
Satış: 16.440,97
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.296,62
Satış: 1.712,28
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.202,61
Satış: 2.327,69