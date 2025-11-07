Habertürk
Habertürk
        ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 7 KASIM 2025: Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 7 Kasım 2025 Cuma gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Değerli metal, çarşamba günü beklentileri aşan özel sektör istihdam verilerine rağmen yatırımcıların riskli varlıklardan uzak durmasıyla yüzde 1'in üzerinde yükseldi. Haftanın dördüncü işlem gününde ons altın 3 bin 997 dolar seviyesine yükseldi. Yurt içinde gram altın fiyatı ise serbest piyasada 5 bin 436 liradan işlem görüyor. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 7 Kasım 2025 canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 00:05 Güncelleme: 07.11.2025 - 00:05
        1

        Altın fiyatları 7 Kasım 2025 Cuma gününe ufak çaptaki değer artışıyla başladı. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler ‘’Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Saat 15.35 itibarıyla gram altın 5 bin 436 liradan işlem görürken, çeyrek altın ise 8 bin 887 liradan alıcı buluyor. İşte 7 Kasım 2025 altın fiyatları güncel alış - satış rakamları!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.435,3580

        Satış: 5.436,0760

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.996,04

        Satış: 3.997,26

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.696,5700

        Satış: 8.887,9800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.786,2900

        Satış: 35.443,2200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 36.248,00

        Satış: 36.481,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.333,31

        Satış: 17.770,27

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.775,30

        Satış: 35.431,84

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 36.880,99

        Satış: 37.821,64

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.062,87

        Satış: 4.138,84

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.072,67

        Satış: 5.298,30

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 90.283,00

        Satış: 91.019,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
