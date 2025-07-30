Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret anlaşması piyasalardaki risk algısını azalttı. Güvenli liman varlıklara olan talebin düşmesiyle altın fiyatları geriledi. Saat 15.35 itibarıyla ons altın 3315 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 4331 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 30 Temmuz 2025 Çarşamba verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Küresel piyasalarda, ABD ile AB arasında sağlanan ticaret anlaşmasının ardından risk algısının azalmasıyla özellikle endeks vadeli kontratlarda yükselişler görülüyor. Güvenli liman varlıklara olan talebin azalmasıyla birlikte altın fiyatları geriledi. Altının gram fiyatı, saat 15.35 itibarıyla 4331 TL seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons altın, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 30 Temmuz 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.330,8480
Satış: 4.331,3440
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.314,08
Satış: 3.315,13
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.929,4400
Satış: 7.081,8100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.718,0600
Satış: 28.240,4100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.231,00
Satış: 28.372,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.817,71
Satış: 14.165,30
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.721,72
Satış: 28.244,74
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.693,24
Satış: 29.417,11
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.372,20
Satış: 3.330,84
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.950,33
Satış: 4.152,38
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 70.317,00
Satış: 70.821,00