Altın fiyatları Temmuz ayının son gününü düşüşle kapattı. Gram altın 193 liradan, çeyrek altın ise 315 liradan satıldı. Öte yandan bugün açıklanacak Fed raporunun da altın fiyatlarını etkilemesi bekleniyor. İşte 1 Ağustos bugün gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları Temmuz ayının son gününü düşüşle kapattı. Gram altın 193 liradan, çeyrek altın ise 315 liradan satıldı. Öte yandan bugün açıklanacak Fed raporunun da altın fiyatlarını etkilemesi bekleniyor. İşte 1 Ağustos bugün gram altın, çeyrek altın fiyatları...

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