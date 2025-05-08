ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in üçüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı. Fed'in yayımladığı karar metninde daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon risklerinin arttığı belirtildi. Fed Başkanı Powell ise tarifelerin enflasyona etkisini görmek için henüz erken olduğunu söyledi. Peki, bu durum altın piyasasına nasıl yansıdı? İşte, 9 Mayıs 2025 altın fiyatlarında son durum...