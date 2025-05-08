Altın fiyatları düşüşe geçti! 9 Mayıs 2025 gram, çeyrek, tam, tam altın ne kadar?
ABD ile Çin arasında yapılması beklenen ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlik piyasalardaki risk iştahının artmasını sağladı. Çin'in zorunlu karşılık oranlarında indirime gitmesi ile ekonomiyi destekleme adımları da piyasalara olumlu yansırken, altın fiyatlarındaki son durum da merak ediliyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın kaç liradan alıcı buluyor? İşte, 9 Mayıs 2025 canlı altın fiyatları...
ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in üçüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı. Fed'in yayımladığı karar metninde daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon risklerinin arttığı belirtildi. Fed Başkanı Powell ise tarifelerin enflasyona etkisini görmek için henüz erken olduğunu söyledi. Peki, bu durum altın piyasasına nasıl yansıdı? İşte, 9 Mayıs 2025 altın fiyatlarında son durum...
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!
Gram altın dün 4 bin 201 TL'den işlem görürken, bugün 4.174,32 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 6 bin 726 liradan 6.681,1900 liraya düştü.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış:4.175,0880
Satış: 4.175,5720
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.355,5000
Satış: 3.356,3400
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.676,9300
Satış: 6.823,7800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.608,9300
Satış: 27.110,8400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.256,00
Satış: 27.400,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.252,20
Satış: 13.586,13
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.587,49
Satış: 27.089,17
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.684,08
Satış: 28.383,02
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.288,23
Satış: 3.233,81
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.813,95
Satış: 4.010,65