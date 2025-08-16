Habertürk
        Altın fiyatları hareketlendi! 16 Ağustos bugün ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç para oldu?

        Canlı altın fiyatları hafta sonu hareketliliğini koruyor. Alım satım yapacak vatandaşlar ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ons, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatını merak ediyor. ABD'den gelen enflasyon verileri, altın piyasalarında dalgalanmalara neden oldu. Altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 4 bin 374 liradan tamamladı. Peki, 16 Ağustos 2025 bugün ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç para oldu? İşte altın fiyatları alış ve satış rakamlarında son durum

        Giriş: 16.08.2025 - 07:31 Güncelleme: 16.08.2025 - 07:31
        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Siyasi krizler, küresel savaşlar ve dünyada süren gerginlikler, altın fiyatlarının bir süredir yükseliş eğiliminde olmasına neden oluyor. Altının ons fiyatı 3.342 dolardan işlem gördü. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 16 Ağustos 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.342,21

        Satış: 3.342,91

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.027,29

        Satış: 7.181,83

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.392,06

        Satış: 4.392,56

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.401,90

        Satış: 3.366,47

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.109,17

        Satış: 28.639,48

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.051,47

        Satış: 29.784,20

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 71.175,00

        Satış: 71.715,00

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.577,00

        Satış: 28.730,00

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3,998,59

        Satış: 4.204,45

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14,010,67

        Satış: 14.363,66

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28,109,17

        Satış: 28.639,48

