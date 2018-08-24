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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kurban Bayramı'nın son günü olan 24 Ağustos'ta gram altın fiyatları 229 lira olarak seyrini sürdürüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 24 Ağustos güncel altın fiyatları...