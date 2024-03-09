Gram altında yükseliş sürüyor! İşte 9 Mart Cumartesi altın fiyatları
Altın fiyatları, hafta sonu altın alış-satışı yapacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gram altında başlayan yükseliş tüm hızıyla devam ediyor. İşte, 9 Mart Cumartesi günü çeyrek ve gram altın başta olmak üzere canlı altın fiyatları...
Altın fiyatları, piyasayı takip edenler tarafından araştırılıyor. Gram altında uzun bir süredir devam eden yukarı yönlü yükseliş, gram altının 2.233 TL'yi görmesini sağladı. İşte, 9 Mart Cumartesi canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN REKORUNU KORUYOR
Gram tarihi rekorunu korumaya devam ediyor. 8 Mart Cuma günü 2 bin 219 TL'den satılan gram altın bugün 2 bin 233 TL'den işlem görüyor. Dün kapanışta 3 bin 562 liradan alıcı bulan çeyrek altın ise bugün 3 bin 573 TL'den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.233,70
Satış: 2.234,01
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.178,52
Satış: 2.179,37
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.573,92
Satış: 3.652,60
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.295,67
Satış: 14.565,72
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.125,50
Satış: 7.305,20
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.295,67
Satış: 14.565,72
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 15.747,45
Satış: 16.164,89
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.274,27
Satış: 1.701,60
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.166,19
Satış: 2.311,96