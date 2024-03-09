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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: 9 Mart Cumartesi canlı altın fiyat tablosu ile bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Gram altında yükseliş sürüyor! İşte 9 Mart Cumartesi altın fiyatları

        Altın fiyatları, hafta sonu altın alış-satışı yapacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gram altında başlayan yükseliş tüm hızıyla devam ediyor. İşte, 9 Mart Cumartesi günü çeyrek ve gram altın başta olmak üzere canlı altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2024 - 07:45 Güncelleme: 09.03.2024 - 07:45
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        1

        Altın fiyatları, piyasayı takip edenler tarafından araştırılıyor. Gram altında uzun bir süredir devam eden yukarı yönlü yükseliş, gram altının 2.233 TL'yi görmesini sağladı. İşte, 9 Mart Cumartesi canlı altın fiyatları...

        GRAM ALTIN REKORUNU KORUYOR

        Gram tarihi rekorunu korumaya devam ediyor. 8 Mart Cuma günü 2 bin 219 TL'den satılan gram altın bugün 2 bin 233 TL'den işlem görüyor. Dün kapanışta 3 bin 562 liradan alıcı bulan çeyrek altın ise bugün 3 bin 573 TL'den işlem görüyor.

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.233,70

        Satış: 2.234,01

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.178,52

        Satış: 2.179,37

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.573,92

        Satış: 3.652,60

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 14.295,67

        Satış: 14.565,72

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.125,50

        Satış: 7.305,20

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 14.295,67

        Satış: 14.565,72

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 15.747,45

        Satış: 16.164,89

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.274,27

        Satış: 1.701,60

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.166,19

        Satış: 2.311,96

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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