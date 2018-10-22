Altın fiyatları son dakika! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 22 Ekim Pazartesi

Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle mi yoksa yükselişle mi başlayacak sorusu merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,09 azalışla 219,90 liradan tamamlamıştı. Altın piyasasında, en düşük 220 bin, en yüksek ise 223 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,37 yükselişle 221 bin 500 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları