Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın seçimden sonra yükseldi! 02 Nisan canlı altın fiyatları

Altın fiyatları seçimden sonra sıkça araştırılıyor. Saat 09. itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,56 primle 229,62 liradan alıcı buluyor. Altın uzmanları ise, "Bu seviyelerin güçlü destek seviyeleri olduğunu düşünüyoruz. Altın fiyatları, haftayı bu seviyelerin altında tamamlamak istemeyebilir." ifadelerini kullandı. İşte 02 Nisan canlı altın fiyatları