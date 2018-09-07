Altın fiyatları son dakika! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları yükselişte!

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, İdlib’de jeopolitik riskleri artıran gelişmelerin devam ettiğini belirterek, "Bu hafta altın ons fiyatı 1.190-1.200 dolar aralığında işlem görebilir." dedi. Diğer yandan çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatı da yükselmeye devam ediyor. İşte 7 Eylül altın fiyatlarında son durum.