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Altın fiyatları yeni günde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Ekonomi gündeminin ilk sıralarında "Gram altın ne kdar?" "Çeyrek altın ne kadar?" ve "Altın fiyatları ne kadar?" sorularının cevabı yer alıyor. Geçtiğimiz hafta aşağı yönlü trend izleyen altın fiyatları, yeni haftada da yakaladığı düşüş eğilimini devam ettiryor. Özellikle dolar/TL kurundaki düşüşünde etkisiyle gram altın bugün 206 lira, çeyrek altın ise 337 lira seviyelerinden işlem görüyor. Peki; gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte 27 Kasım güncel altın fiyatları...