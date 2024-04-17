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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: YÜKSELİYOR! 17 Nisan 2024 canlı altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın bugün kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 17 Nisan Çarşamba canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları, yükselişini bugün de sürdürüyor. Dün öğleden sonra düşüşe geçen altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Yükselen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini artırmasına karşın Orta Doğu'daki gelişmeler yatırımcıları temkinli hareket etmeye yönlendiriyor. Analistler, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi. 17 Nisan Çarşamba günü ons fiyatı 2 bin 383 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 490 TL'den satılıyor. İşte, 17 Nisan 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 07:23 Güncelleme: 17.04.2024 - 07:23
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        1

        Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. İran'ın İsrail'e hafta sonu yaptığı saldırılar sonrasında İsrail'in yapacağı potansiyel misillemeye dair endişelerin bölgedeki risk algısının yeniden yükselmesine neden olduğunu aktaran analistler, ABD'de 15 Nisan'da açıklanan makroekonomik verilerin de enflasyon endişelerini beslemeyi sürdürdüğünü ve tahvil piyasalarında satış baskısını artırdığını belirtti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Nisan 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 486 liradan yaparken; 17 Nisan Çarşamba günü 2 bin 489 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 4 bin 065 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 070 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.489,34

        Satış: 2.489,65

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.382,39

        Satış: 2.383,39

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.982,94

        Satış: 4.070,58

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 15.931,75

        Satış: 16.232,52

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.940,98

        Satış: 8.141,16

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.931,75

        Satış: 16.232,52

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 17.132,43

        Satış: 17.569,60

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.394,29

        Satış: 1.836,73

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.361,22

        Satış: 2.509,45

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