Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. İran'ın İsrail'e hafta sonu yaptığı saldırılar sonrasında İsrail'in yapacağı potansiyel misillemeye dair endişelerin bölgedeki risk algısının yeniden yükselmesine neden olduğunu aktaran analistler, ABD'de 15 Nisan'da açıklanan makroekonomik verilerin de enflasyon endişelerini beslemeyi sürdürdüğünü ve tahvil piyasalarında satış baskısını artırdığını belirtti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Nisan 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...