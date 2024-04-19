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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: YÜKSELİYOR 19 Nisan 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükselişini bugün de sürdürüyor! 19 Nisan 2024 Cuma canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları yükseliş rekoru kırıyor. Yatırımcıların 'güvenli limanı' altın, Orta Doğu'daki son dakika gelişmelerden etkileniyor. Yeni haftaya değer kazanarak başlayan altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyor. 19 Nisan Cuma günü altının ons fiyatı saat 15:40 itibarıyla 2 bin 376 dolardan işlem görürken; gram altın bugün 2 bin 494 liradan alıcı buluyor. İşte, 19 Nisan 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 07:30 Güncelleme: 19.04.2024 - 19:58
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        1

        Analistler, İsrail ile İran arasındaki gerilimin daha da artabileceği endişeleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklere işaret ederek, küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini belirtti.

        Enflasyonla mücadele kapsamında Fed'in izleyeceği yol haritasına ilişkin soru işaretlerinin varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını dile getiren analistler, Orta Doğu'da tansiyonun düşmemesinin risk algısının önemli derecede yükselmesine neden olduğunu ifade etti.

        Analistler, İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmanabileceği endişeleri ve duruma ilişkin haber akışının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

        Yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 440 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Nisan 2024 Cuma günü altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 484 liradan yaparken; 19 Nisan Cuma günü 2 bin 494 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 4 bin 062 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 078 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.493,93

        Satış: 2.494,31

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.376,34

        Satış: 2.376,73

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.990,29

        Satış: 4.092,54

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 15.956,91

        Satış: 16.258,90

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.955,64

        Satış: 8.156,39

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.956,91

        Satış: 16.258,90

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 17.246,67

        Satış: 17.686,69

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.401,50

        Satış: 1.835,05

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.372,66

        Satış: 2.506,70

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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