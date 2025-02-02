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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı alış ve satış rakamları: 2 Şubat 2025 bugün tam, yarım, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?

        Altın fiyatları canlı alış ve satış rakamları: 2 Şubat 2025 bugün tam, yarım, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. 31 Ocak Cuma günü gram altın 3.236 TL iken 1 Şubat Cumartesi 3.228 TL'den, çeyrek altın ise 5.278 TL'den işlem görmüştü. Öte yandan Trump'ın Kanada ve Meksika'ya tarife uygulanacağıyla ilgili açıklamalarını ardı ardına tekrarlaması, altın ve petrol fiyatlarını etkilemesine sebep oluyor. Bu noktada altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. İşte 2 Şubat 2025 altın fiyatları alış - satış rakamları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 07:57 Güncelleme: 02.02.2025 - 08:41
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        1

        Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, tam altın, yarım altın fiyatları ile anlık olarak grafiklerde takip ediliyor. Şubat ayı itibariyle altın yükselecek mi düşecek mi merak edilirken 2 Şubat bugün tam altın, gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL sorusuna yanıt aranıyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor. Gram altın fiyatı en son 3.227 lira iken çeyrek altın ise 5 bin 164 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatlarında son durum ne?

        2

        ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        2 Şubat Pazar gram altın 3.227 TL, altın ons fiyatı 2.796 TL, cumhuriyet altın 20.657 TL’den çeyrek altın ise 5.164 TL'den işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.164,26

        Satış: 5.278,17

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.227,66

        Satış: 3.228,24

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.796,22

        Satış: 2.800,60

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 20.657,02

        Satış: 21.048,10

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.881,00

        Satış: 21.025,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.921,38

        Satış: 3.078,82

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.296,24

        Satış: 10.556,33

        CANLI ZİYNET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 21.227,80

        Satış: 21.760,65

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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