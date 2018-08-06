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Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu yeni haftanın başlangıcında merak ediliyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan altın fiyatları yatırımcıları harekete geçirdi. Özellikle düğün sezonunda çeyrek altına talep arttı. Çeyrek altın gram altın fiyatları ne kadar? İşte 6 Ağustos altın fiyatları...