Altın fiyatları yükseldi! 30 Kasım Pazar 22 ayar bilezik, tam, ata, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?
Altın fiyatları üzerindeki gelişmeler yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası Fed'in aralık ayı toplantısında faiz indirimi yapma olasılığının artması sonucu yatırımcının altına olan talep yükselişi sürüyor. En son Ons altın 4183 dolardan işlem gördü. Gram altın fiyatı ise 5716 TL seviyesindeydi. Peki, 30 Kasım Pazar 22 ayar bilezik, tam, ata, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte altın fiyatları alış satış rakamları
Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. ABD Merkez Bankası Fed'in aralık ayı toplantısında faiz indirimi yapma ihtimali güvenli limana olan yatırımı yükseltti. Peki 30 Kasım 2025 Pazar 22 ayar bilezik, tam, ata, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.762,77
Satış: 5.763,55
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.238,41
Satış: 4.240,46
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.877,00
38.239,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.383,24
Satış: 18.846,81
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.203,20
Satış: 4.315,99
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 36.881,74
Satış: 37.578,35
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.310,76
Satış: 39.277,57
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.220,44
Satış: 9.423,41
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 36.881,74
37.578,35