Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Altın Gün' bomontiada’da

        'Altın Gün' bomontiada’da

        +1 Sunar: Pozitif Vibrations; Amsterdam merkezli Anadolu rock ve folk grubu Altın Gün'ü ve Min Taka'yı 5 Eylül'de Yapı Kredi bomontiada'da ağırlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 14:35 Güncelleme: 04.08.2025 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Altın Gün' bomontiada'da
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Programı, organizasyonu ve diğer tüm detaylarıyla müzik severlere unutamayacakları bir deneyim yaşatmak felsefesiyle ve +1’in katkılarıyla hayata geçirilen Pozitif Vibrations bu kez 5 Eylül’de Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleşecek. İkinci albümleri Gece (2019) ile “En İyi Dünya Müziği Albümü” dalında GRAMMY® adaylığı kazanan Altın Gün ve kendi şarkılarının yanı sıra Türkçe, İngilizce ve Portekizce caz aranjmanları, R&B, soul ve indie cover parçalar seslendiren söz yazarı, besteci ve aranjör Min Taka’nın yer alacağı Pozitif Vibrations; müzikseverlere yine unutulmaz bir akşam yaşatacak.

        Min Taka
        Min Taka

        Dinleyicilere hem programı hem de tüm olanaklarıyla müzikle dolu bir gün vadeden Pozitif Vibrations serisinin Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleşecek edisyonunun biletleri Biletix, Passo ve Biletinial’da satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Altın Gü
        #Yapı Kredi bomontiada
        #Min Taka
        #konser
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yargıtay’dan emsal boşanma kararı!
        Yargıtay’dan emsal boşanma kararı!
        Son şans! Plastik görüşmeleri Cenevre’de başlıyor
        Son şans! Plastik görüşmeleri Cenevre’de başlıyor
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu!
        İstanbul'a "otobüs öncelikli yol" uygulaması geliyor
        İstanbul'a "otobüs öncelikli yol" uygulaması geliyor
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Limon ve karpuza rağmen gıda fiyatları yerinde saydı
        Limon ve karpuza rağmen gıda fiyatları yerinde saydı
        Kremlin'den Trump'a: Polemiğe girmeyeceğiz
        Kremlin'den Trump'a: Polemiğe girmeyeceğiz
        Ndidi tamam, hedef Sancho!
        Ndidi tamam, hedef Sancho!
        Kapadokya'ya yeni düzenlemeler
        Kapadokya'ya yeni düzenlemeler
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'yla anlaştı!
        F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'yla anlaştı!
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Hatalı emeklilik pahalıya patladı
        Hatalı emeklilik pahalıya patladı
        G.Saray'da sürpriz ayrılık iddiası!
        G.Saray'da sürpriz ayrılık iddiası!
        Yapay zekaya en fazla maruz kalan meslekler
        Yapay zekaya en fazla maruz kalan meslekler
        Yolu kapatan nakliyeciye meydan dayağı!
        Yolu kapatan nakliyeciye meydan dayağı!
        Para transferinde açıklama zorunluluğu geliyor
        Para transferinde açıklama zorunluluğu geliyor
        Finlandiya'nın başkentinde trafikte sıfır ölüm
        Finlandiya'nın başkentinde trafikte sıfır ölüm
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru