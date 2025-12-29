Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI! Bugün Cumhuriyet altını, 14-22 ayar bilezik, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar? 29 Aralık 2025 altın fiyatları canlı takip

        Altın haftaya düşüşle başladı! İşte 29 Aralık 2025 Cumhuriyet altını, 14-22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın piyasasında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülkenin lideriyle yaptığı temasların ardından Rusya-Ukrayna savaşında ateşkese yönelik önemli mesafe alındığını belirtmesi, piyasalarda güvenli liman talebini zayıflattı. Ayrıca geçen hafta fiyatların zirve seviyeleri görmesi, kâr realizasyonlarını da beraberinde getirdi. Haftanın ilk işlem gününde ons altın 4.500 doların altına geriledi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 14-22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte, 29 Aralık 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı!

        Giriş: 29.12.2025 - 08:01 Güncelleme: 29.12.2025 - 08:01
        1

        ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için büyük ilerleme kaydettiklerini açıklaması sonrası piyasalarda rish iştahı artarken, güvenli liman talebi zayıfladı. Öte yandan geçen hafta fiyatların rekor seviyelere ulaşması kâr satışlarını beraberinde getirdi. 4500 doları aşarak tüm zamanların rekorunu kıran altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 4.500 doların altına geriledi. Alım satım yapacaklar ve yatırımcılar ‘’Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 29 Aralık 2025 güncel Cumhuriyet altını, 14-22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.233,1870

        Satış: 6.233,9870

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.495,04

        Satış: 4.497,07

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.973,1000

        Satış: 10.192,5700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 39.892,4000

        Satış: 40.645,6000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 40.477,00

        Satış: 41.027,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.891,35

        Satış: 20.392,72

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 39.908,29

        Satış: 40.661,43

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 41.688,45

        Satış: 42.748,14

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.476,22

        Satış: 4.600,67

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.744,36

        Satış: 5.973,29

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 101.035,00

        Satış: 102.251,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
