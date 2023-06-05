ALTIN FİYATLARI 5 Haziran Pazartesi günü piyasalar hareketlilikle başladı. Çeyrek ve gram altın fiyatları dolar TL kurundaki yükselişin de etkisiyle güne yükselişle başladı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 5 Haziran son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları...

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