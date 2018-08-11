Özel bir güvenlik sistemi ile korunuyor

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Altın kaplamalı apartman görenleri hayrete düşürüyor

Malatya’da büyük bir bölümü altın kaplama olan apartman görenleri hayrete düşürüyor. Altının değerinin her geçen gün arttığı bu günlerde Malatya’da yüzde 70’i altın kaplama olan 4 katlı apartman tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 24 ayar altın ile kaplanan bina 24 milyon TL'ye mal oldu

11.08.2018 - 09:58 | Güncelleme: İHA

Malatya’da büyük bir bölümü altın kaplama olan apartman görenleri hayrete düşürüyor.
Altının değerinin her geçen gün arttığı bu günlerde Malatya’da yüzde 70’i altın kaplama olan 4 katlı apartman tüm dikkatleri üzerine çekiyor.


Hacı Abdi Mahallesi'ndeki mimari Doğu Anadolu'da tek, Türkiye genelinde ise nadir örnekleri bulunan özellikler taşıyor.
Görenlerin ‘saray’ diye adlandırdığı apartmanın her dairesinde musluklar ve kapı kulpları 24 ayar altın kaplamadan oluşuyor. Duvar süslemeleri ve mobilyaları da altın varaktan olan yapıdaki işlemlerde bir ressam titizliğiyle çalışılmış olması ise görenlerin ağzını açık bırakıyor.
İçindeki eşyalardan dekorasyonuna kadar her şeyi el yapımı olan mimaride diğer yapılardan 100 kat daha pahalı ve dayanıklı malzeme kullanıldı.



FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Toplam 24 milyon TL’ye mal olan apartmanın dubleks dairesinde oturmak isteyenlerin 4.5 milyon TL’yi gözden çıkarması gerekirken standart daireler ise 3 milyon TL’den satışa sunuluyor.



ÖZEL BİR GÜVENLİK SİSTEMİ İLE KORUNUYOR

Yapıyla ilgili açıklamalarda bulunan şirket sorumlusu Özgür Şahin, mimaride kullanılan malzemenin çok hassas ve ince malzemeden yapıldığını belirterek malzemelerin yurt dışından getirildiğini söyledi. Şahin, “Dış cephe tamamen bir saray edasında. Tavan ve duvar işlemleri altın yaldızlıdır. Mimaride kapı kolları ve musluklarda 24 ayar altın kaplama kullanılmış olup, mobilyalar altın yaprak ile işlenmiştir. Süslemelerde ise altın yaldız ve kristaller kullanılmıştır. Çelik kapılar özel güvenlikle tasarlanmıştır. Kapılarda parmak okuma sistemi mevcuttur. Özel bir güvenlik sistemi ile korunmaktadır” diye konuştu.
4 yılda bitirilen ve mimarisiyle sarayları andıran apartmanın yeni sahiplerinin veya sahibinin kim olacağı ise merak konusu.

 

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YORUMLAR 7
  • Misafir 46 saniye önce
    Malatyamı?
  • Misafir 2 dakika önce
    yok artik
  • Misafir 20 dakika önce
    bence gercek degil. Gercekleri yansitmayan bir haber. Yanlis bir yatirim keske bir fabrika acsaymis bu apartmani yapacagina. Ayrica dairelerde balkon yok
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