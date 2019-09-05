Altın Koza'nın finalistleri

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 26'ncı Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde finalist filmler belirlendi. 52 başvurunun yapıldığı 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na 12 film seçildi.
23 - 29 Eylül arasında gerçekleştirilecek olan festivalde yarışacak filmler şunlar:
'Aden' (Barış Atay)
'Aidiyet' (Burak Çevik)
'Bağlılık - Aslı' (Semih Kaplanoğlu)
'Görülmüştür' (Serhat Karaaslan)
'Kapı' (Nihat Durak)
'Kovan' (Eylem Kaftan)
'Kraliçe Lear' (Pelin Esmer)
'Kronoloji' (Ali Aydın)
'Küçük Şeyler' (Kıvanç Sezer)
'Nuh Tepesi' (Cenk Ertürk)
'Şehitler' (Köken Ergün)
'Uzun Zaman Önce' (Cihan Sağlam)
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