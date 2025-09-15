Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN REKOR SEVİYELERE YAKIN SEYREDİYOR! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? 15 Eylül 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı

        Altın rekor seviyelere yakın seyrediyor! 15 Eylül 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 15 Eylül 2025 Pazartesi günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın ilk işlem gününde güncel alış satış fiyatları merak ediliyor. Altın, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta alacağı para politikası kararlarına odaklandığı süreçte rekor seviyelere yakın seyrediyor. Saat 07.50 itibarıyla ons altın 3639 dolardan işlem görürken, gram altın 4848 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 15 Eylül 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 07:48 Güncelleme: 15.09.2025 - 07:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları alış-satış rakamları haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların ve vatandaşların odağında yer alıyor. Özellikle düğün, nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler ve yatırım amaçlı alım yapacak olanlar, "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle geçen hafta pozitif bir seyir izlenirken, bu hafta gözler Fed’in para politikası kararları ve Başkan Jerome Powell’ın açıklamalarına çevrildi. İşte 15 Eylül 2025 güncel altın fiyatları!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.848,0580

        Satış: 4.848,5100

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.638,96

        Satış: 3.639,64

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.756,8900

        Satış: 7.927,3100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 31.027,5700

        Satış: 31.612,2900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 32.010,00

        Satış: 32.207,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 15.466,28

        Satış: 15.855,71

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 31.029,52

        Satış: 31.614,45

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 32.549,50

        Satış: 33.368,75

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.697,82

        Satış: 3.713,74

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.479,45

        Satış: 4.712,00

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 79.730,00

        Satış: 80.393,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 kent yağmurlu... Bugün hava nasıl olacak?
        3 kent yağmurlu... Bugün hava nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İş değiştirenler dikkat!
        İş değiştirenler dikkat!
        Batman'da araca silahlı saldırı: 4 ölü
        Batman'da araca silahlı saldırı: 4 ölü
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        Dev maçta kazanan F.Bahçe!
        Dev maçta kazanan F.Bahçe!
        Fidan: Artık sorun İsrail'in bölgede yayılmacılık peşinde olması
        Fidan: Artık sorun İsrail'in bölgede yayılmacılık peşinde olması
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"
        Kudüs Rum Ortodoks Patriği'nden anlamlı hediye
        Kudüs Rum Ortodoks Patriği'nden anlamlı hediye
        Trabzonspor'un golü iptal edildi!
        Trabzonspor'un golü iptal edildi!
        Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi
        Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?
        Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?
        Erken doğan bebeklere aşı hemen yapılır mı?
        Erken doğan bebeklere aşı hemen yapılır mı?
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım