Altın rekor seviyelere yakın seyrediyor! 15 Eylül 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 15 Eylül 2025 Pazartesi günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın ilk işlem gününde güncel alış satış fiyatları merak ediliyor. Altın, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta alacağı para politikası kararlarına odaklandığı süreçte rekor seviyelere yakın seyrediyor. Saat 07.50 itibarıyla ons altın 3639 dolardan işlem görürken, gram altın 4848 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 15 Eylül 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatları alış-satış rakamları haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların ve vatandaşların odağında yer alıyor. Özellikle düğün, nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler ve yatırım amaçlı alım yapacak olanlar, "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle geçen hafta pozitif bir seyir izlenirken, bu hafta gözler Fed’in para politikası kararları ve Başkan Jerome Powell’ın açıklamalarına çevrildi. İşte 15 Eylül 2025 güncel altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.848,0580
Satış: 4.848,5100
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.638,96
Satış: 3.639,64
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.756,8900
Satış: 7.927,3100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 31.027,5700
Satış: 31.612,2900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 32.010,00
Satış: 32.207,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.466,28
Satış: 15.855,71
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 31.029,52
Satış: 31.614,45
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 32.549,50
Satış: 33.368,75
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.697,82
Satış: 3.713,74
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.479,45
Satış: 4.712,00
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 79.730,00
Satış: 80.393,00