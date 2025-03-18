Altına ek vergi mi geldi, bankadan alınan altınlara ne kadar vergi uygulanacak?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre; banka üzerinden alınan altından ek vergi alınacak. Karar, 17 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Peki, banka üzerinden alınan altınlara ne kadar vergi uygulanacak? İşte, detaylar...
Altın alışverişi yapacak vatandaşları ilgilendiren bir gelişme yaşandı ve bankadan alınan ve fiziksel olamayan altına ek vergi getirildi. Daha önce de verilen bu karar 3,5 yıl sonra iptal edilmişti. Peki, bankadan alınan altına ne kadar vergi geldi?
ALTINA EK VERGİ Mİ GELDİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre; 17 Mart 2025 tarihinden itibaren, vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemlerinin kambiyo işlemi kapsamında değerlendirilecek. Bu işlemler üzerinden binde 2 (%0,2) kambiyo muamelesi vergisi (KMV) alınacak.
DAHA ÖNCE DE GETİRİLMİŞTİ, ANCAK YASAL DAYANAĞI OLMADIĞI İÇİN İPTAL EDİLMİŞTİ
Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 21.05.2020 tarihli yazısı ile başlatılan bu uygulama [1], aradan 3,5 yıl geçtikten sonra Danıştay 7. Dairesi Başkanlığı’nın 28/03/2023 tarih ve E: No: 2020/1362; K: No: 2023/1758 sayılı kararıyla iptal edilmişti.