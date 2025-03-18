Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Altına ek vergi mi geldi, bankadan alınan altınlara ne kadar vergi uygulanacak, karar ne zamandan itibaren geçerli?

        Altına ek vergi mi geldi, bankadan alınan altınlara ne kadar vergi uygulanacak?

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre; banka üzerinden alınan altından ek vergi alınacak. Karar, 17 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Peki, banka üzerinden alınan altınlara ne kadar vergi uygulanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 10:03 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın alışverişi yapacak vatandaşları ilgilendiren bir gelişme yaşandı ve bankadan alınan ve fiziksel olamayan altına ek vergi getirildi. Daha önce de verilen bu karar 3,5 yıl sonra iptal edilmişti. Peki, bankadan alınan altına ne kadar vergi geldi?

        2

        ALTINA EK VERGİ Mİ GELDİ?

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre; 17 Mart 2025 tarihinden itibaren, vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemlerinin kambiyo işlemi kapsamında değerlendirilecek. Bu işlemler üzerinden binde 2 (%0,2) kambiyo muamelesi vergisi (KMV) alınacak.

        3

        DAHA ÖNCE DE GETİRİLMİŞTİ, ANCAK YASAL DAYANAĞI OLMADIĞI İÇİN İPTAL EDİLMİŞTİ

        Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 21.05.2020 tarihli yazısı ile başlatılan bu uygulama [1], aradan 3,5 yıl geçtikten sonra Danıştay 7. Dairesi Başkanlığı’nın 28/03/2023 tarih ve E: No: 2020/1362; K: No: 2023/1758 sayılı kararıyla iptal edilmişti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        İki esnafın kavgasını ayırmak isterken başından vuruldu!
        İki esnafın kavgasını ayırmak isterken başından vuruldu!
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        "Ustamın cenazesine yetişemedim"
        "Ustamın cenazesine yetişemedim"
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği sözleri!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği sözleri!
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Tanyeli hayatını kaybetti
        "Alerji mevsimi" başladı! İşte yapılacaklar listesi
        "Alerji mevsimi" başladı! İşte yapılacaklar listesi
        Bir ay önce grip oldu! 5 yaşındaki Erdal'dan acı haber!
        Bir ay önce grip oldu! 5 yaşındaki Erdal'dan acı haber!
        Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga: 24 yaralı
        Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga: 24 yaralı
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!
        Kuvvetli sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Erkan Kork ve 20 kişiye tutuklama
        Erkan Kork ve 20 kişiye tutuklama
        Trump ile Putin ne konuşacak?
        Trump ile Putin ne konuşacak?
        Milyonluk hırsızlık olayı
        Milyonluk hırsızlık olayı